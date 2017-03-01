В Курске 9-летний мальчик отравился водкой

Инспекторы по делам несовершеннолетних Сеймского отдела полиции закончили проверку по факту отравления алкоголем девятилетнего мальчика. В середине февраля ребёнок после прогулки зашёл в гости к одному из друзей, родителей которого не было дома. Два других гостя были старше – им исполнилось по 14 лет. Какое-то время они играли в своих телефонах, но потом школьник, со слов приятелей, неожиданно вытащил из холодильника открытую бутылку водки. Оба подростка утверждают, что пытались остановить младшего товарища, но тот сделал прямо из горлышка несколько глотков. После этого компания вышла на улицу, где школьнику стало плохо, и он упал на землю. Мальчика увидел сосед, который и сообщил о произошедшем матери. Врачи "скорой помощи" промыли пострадавшему желудок и забрали в больницу. Больше суток мальчик провёл в реанимации, после того, как состояние стабилизировалось, его выписали домой. Как сообщили в городском Управлении МВД, ребёнок растёт в неполной семье, у его матери четверо детей от трёх разных мужчин. Женщину привлекли к ответственности за распитие её несовершеннолетним сыном алкоголя и оштрафовали на полторы тысячи рублей. Инспекторы ПДН предполагают, что произошедшее стало следствием недостаточного контроля за детьми, поэтому и мальчика, и его семью поставят на учёт в полиции.