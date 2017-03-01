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В Курске проводят медицинскую олимпиаду по оказанию неотложной помощи

Сегодня, 13:47
В Курске проводят медицинскую олимпиаду по оказанию неотложной помощи
Сегодня и завтра на базе Курского медицинского университета пройдет вторая практическая олимпиада по навыкам неотложной помощи. В течение двух дней ее участникам – студентам старших курсов, объединенным в команды, предстоит пройти цепь клинических ситуаций в стационарах и зонах чрезвычайных ситуаций. Особенность олимпиады – использование в симуляции студентов-актеров, прошедших специальную подготовку, специального грима для реалистичной имитации ран, высокотехнологичных тренажеров и манекенов, на которых студенты выполняют различные манипуляции. Во всех этапах используются настоящие медицинские инструменты и аварийно-спасательное оборудование.

 

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