В Курске проводят медицинскую олимпиаду по оказанию неотложной помощи

Сегодня и завтра на базе Курского медицинского университета пройдет вторая практическая олимпиада по навыкам неотложной помощи. В течение двух дней ее участникам – студентам старших курсов, объединенным в команды, предстоит пройти цепь клинических ситуаций в стационарах и зонах чрезвычайных ситуаций. Особенность олимпиады – использование в симуляции студентов-актеров, прошедших специальную подготовку, специального грима для реалистичной имитации ран, высокотехнологичных тренажеров и манекенов, на которых студенты выполняют различные манипуляции. Во всех этапах используются настоящие медицинские инструменты и аварийно-спасательное оборудование.







