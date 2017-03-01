В Курске с аншлагом прошел концерт группы "Ключи" в честь 20-летия радио КУРС

Накануне в курской филармонии с аншлагом прошел концерт группы "Ключи" в честь 20-летия радио КУРС. Это был второй визит коллектива в наш город, первый был в далеком 1999-м. Началось с чествования коллектива единственного своего. У наших слушателей была уникальная возможность увидеть радио! На сцену вышли сотрудники "Курса" разных поколений: те, кто сейчас работает в эфире, и самые первые ведущие. После краткой торжественной части на разогреве выступила курская группа "Eddie BUben". Ребята исполнили собственные песни. Затем на сцену вышли музыканты, чей концерт курские поклонники ждали почти 20 лет. К слову, в зале были и те, кто посетил первый концерт "Ключей" в 99-м. Коллектив выступал два часа!!! "Ключи" исполнили все хиты: "Выдумка", "Стану огнем", "Одна", "Не надо", "Гроза", "Понедельник". Прозвучали и новые песни, например, "Исландия", к слову, ее премьера состоялась на радио "Курс". Вызывали "Ключи" на бис. Музыкантов не хотели долго отпускать. Фронтмен группы Тимур Валеев признался, что курская публика останется у него в сердце.