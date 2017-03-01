Курская полиция поймала банду грабителей сейфов. Как сообщили в региональном Управлении МВД, двое 25-летних жителей Черемисиновского района перебрались в областной центр. Они тщательно готовились к кражам. В помещения они проникали ночью и, взламывая сейфы, забирали деньги. Если сейф был небольшим, его выбрасывали через окно, чтобы не тратить время на вскрытие, а открывали уже на съемной квартире. За несколько месяцев криминальный дуэт совершил более 20 краж в Курске и Щиграх. В общей сложности ущерб превысил миллион рублей. При обыске съемных квартир задержанных полицейские изъяли украденные деньги, сейфы, специальный инвентарь. Часть похищенного вернут владельцам. Отмечается, что у воров уже была судимость за аналогичные преступления.