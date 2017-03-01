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На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправят 340 курян

Сегодня, 08:04
На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправят 340 курян
Курская область примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Наш регион представят 340 человек, в том числе 40 волонтеров. Послами от нашего региона выступят ректор КГМ Виктор Лазаренко, олимпийская чемпионка 2008 года Евгения Ламонова, артистка Курской филармонии Анна Сидоренко,  певицы Анастасия и Мария Толмачевы, телеведущая Алла Ермолина. Их роль в фестивале - развивать и поддерживать дружбу среди молодых людей из разных стран мира. Всего же участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре, станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители общественных организаций, журналисты, творческая и спортивная молодежь, инженеры и IT-специалисты, лидеры политических партий, предприниматели, активисты студенческого самоуправления, ученые и преподаватели вузов. 

 

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