WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок

Проваливший допинг-тест российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов. Поветкин 21 мая прошлого года должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За 9 дней до боя стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что новые официальные допинг-тесты Поветкина оказались "чистыми". В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира. В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста на остарин у россиянина. Поветкин сможет подать заявку на восстановление членства в WBC через год. Если результаты всех сданных в рамках протокола тестов будут отрицательными, совет рассмотрит возможность снятия дисквалификации с Поветкина, при этом спортсмен продолжит проходить тестирование на допинг в рамках индивидуального протокола. WBC дает Поветкину возможность представить дополнительные доказательства относительно его допинг-пробы на остарин. В начале февраля допинг-проба Б Поветкина на остарин также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была "чистой". В итоге Поветкина исключили из рейтингов WBC.