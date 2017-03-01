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Мать отправила непослушную дочку в Центр помощи семье и детям

Сегодня, 08:11
Мать отправила непослушную дочку в Центр помощи семье и детям
Жительница Железногорска не справилась с воспитанием своей дочери-пятиклассницы. Как пишет местное издание "Эхо недели", с начала учебного года школьница появлялась в учебном заведении считанное количество раз, зато она регулярно гуляет по улице в позднее время. Ранее специалисты уже проводили с этой девочкой беседы. Она уверяла, что возьмется за ум. Однако этого так и не произошло. Мать школьницы заявила, что с воспитанием дочери не справляется. В итоге женщине предложили временно поместить ребенка в Центр помощи семье и детям. Заявление жительница Железногорска написала сразу же. Теперь девочка будет круглосуточно находиться под присмотром квалифицированных специалистов.

 

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