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Детский сад заплатит 100 тысяч за перелом ключицы 4-летней девочки

Сегодня, 08:08
Детский сад заплатит 100 тысяч за перелом ключицы 4-летней девочки
В Курске суд рассмотрел исковое заявления прокурора Сеймского округа в интересах 4-летней воспитанницы детского сада, которая получила травму на прогулке в саду. Прошлым летом малыши находилась на детской площадке. Во время игры мальчик столкнул девочку со скамейки. Она упала на деревянный пол и получила травму. Однако воспитатель не отвела ребенка в медицинскую комнату и не сообщила о случившемся заведующей детским садом и родителям. Вечером из-за усилившихся болей родители вызвали скорую помощь. В больнице девочке поставили диагноз - поперечный перелом ключицы, что считается вредом здоровью средний тяжести. По закону дошкольное учреждение несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников. Если один ребенок в детском саду покалечил другого, то ответственность за это несет учреждение. В иске прокуратура потребовала взыскать с детсада 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки. Суд удовлетворил эти требования, и дошкольное учреждение перечислило деньги в качестве компенсации морального вреда.

 

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