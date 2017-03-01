Любители поэзии открыли "Студенческую весну Соловьиного края"

В КГУ состоялся первый этап фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края». Это был конкурс чтецов «Поэтическая гостиная». В нем участвовали представители всех вузов и ссузов Курска. Студенты подошли к своим выступлениям творчески – не просто стихи, а с музыкой, слайдами, театральными постановками. Со сцены звучали строки Александра Пушкина, Сергея Есенина, Роберта Рождественского, Мусы Джалиля, Александра Островского, а также авторские стихи. Разнились и темы выбранных для конкурса произведений: любовь, судьба советского народа, Родина, русская душа, русский человек. Желающих поучаствовать в первом конкурсе «Студвесны» оказалось более 70 человек. После конкурса у участников была возможность побеседовать с жюри, которое указало на ошибки и пожелало дальнейших успехов и творческого развития.