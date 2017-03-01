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21-летняя курянка бросила младенца в подъезде своего отца

Сегодня, 08:23
21-летняя курянка бросила младенца в подъезде своего отца
В Железногорске 21-летняя девушка бросила новорожденную дочь в подъезде. Подробности истории сообщило издание "Эхо недели". Воспитывая одна 4-летнего сына, девушка вновь стала мамой. Ее новый сожитель еще во время беременности заявил, что к отцовству не готов и сбежал. Жительница города горняков хотела отказаться от новорожденной еще в роддоме. Под влиянием своего отца, который сказал, чтобы без внучки домой не возвращалась, девушка забрала ребенка, однако оставлять его себе не пожелала. Однажды она принесла и бросила новорожденную в подъезде у квартиры отца. Молодая мать заявила, что воспитывать дочь не собирается, поэтому пусть ее заберет кто-нибудь. Сейчас с женщиной работают психологи.

 

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