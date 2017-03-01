21-летняя курянка бросила младенца в подъезде своего отца

В Железногорске 21-летняя девушка бросила новорожденную дочь в подъезде. Подробности истории сообщило издание "Эхо недели". Воспитывая одна 4-летнего сына, девушка вновь стала мамой. Ее новый сожитель еще во время беременности заявил, что к отцовству не готов и сбежал. Жительница города горняков хотела отказаться от новорожденной еще в роддоме. Под влиянием своего отца, который сказал, чтобы без внучки домой не возвращалась, девушка забрала ребенка, однако оставлять его себе не пожелала. Однажды она принесла и бросила новорожденную в подъезде у квартиры отца. Молодая мать заявила, что воспитывать дочь не собирается, поэтому пусть ее заберет кто-нибудь. Сейчас с женщиной работают психологи.