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В Курске состоится вокальный конкурс «Хрустальный соловей»

Сегодня, 08:31
В Курске состоится вокальный конкурс «Хрустальный соловей»
Сегодня в ДШИ №1 имени Свиридова состоится вокальный конкурс «Хрустальный соловей». В нем примут участие около 160 участников из девяти школ искусств города, а также воспитанники воскресной хоровой школы храма Всех святых, Дворца пионеров и школьников, Суджанской и Курчатовской школ искусств, отделения дополнительного образования при музколледже имени Свиридова. Участники конкурса выступят в трёх возрастных группах— от 9 до 18 лет. Предусмотрены две номинации – «дебют» для начинающих вокалистов и «профи» для победителей конкурсов различных уровней. В программе конкурса прозвучат произведения классиков и современных композиторов. Оценивать мастерство конкурсантов будет профессиональное жюри. Начало в 11 часов.

 

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