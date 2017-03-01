В Курске состоится вокальный конкурс «Хрустальный соловей»

Сегодня в ДШИ №1 имени Свиридова состоится вокальный конкурс «Хрустальный соловей». В нем примут участие около 160 участников из девяти школ искусств города, а также воспитанники воскресной хоровой школы храма Всех святых, Дворца пионеров и школьников, Суджанской и Курчатовской школ искусств, отделения дополнительного образования при музколледже имени Свиридова. Участники конкурса выступят в трёх возрастных группах— от 9 до 18 лет. Предусмотрены две номинации – «дебют» для начинающих вокалистов и «профи» для победителей конкурсов различных уровней. В программе конкурса прозвучат произведения классиков и современных композиторов. Оценивать мастерство конкурсантов будет профессиональное жюри. Начало в 11 часов.