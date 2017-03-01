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Сотрудники Конышевской больницы получили зарплату после прокурорской проверки

Сегодня, 08:08
Сотрудники Конышевской больницы получили зарплату после прокурорской проверки
Прокурорская проверка выявила нарушения трудового законодательства руководителями Конышевской райбольницы. В январе 2017 года задолженность по зарплате в медучреждении составила 215 тысяч рублей. Деньге не получили 72 работника. Прокурор Конышевского района направил в суд заявления, в которых потребовал взыскать сумму образовавшейся задолженности. Требования прокурора полностью удовлетворены. Задолженность по зарплате полностью погашена.

 

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