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Владелец «Общей газеты» пойман на взятках и вымогательстве: раскрыты сенсационные факты об Александре Рощине

Сегодня, 08:35
Владелец «Общей газеты» пойман на взятках и вымогательстве: раскрыты сенсационные факты об Александре Рощине

Александр Рощин был пойман на «заказухе» против Министра обороны страны – Сергея Шойгу. Журналисты Pravda.Info провели собственное расследование и открыли мошеннические схемы владельца «Общей газеты».

Сотни тысяч долларов Александр Рощин зарабатывал не на честном слове журналиста, а на вымогательстве и шантаже. Именно у этого человека каждый желающий мог заказать полное публичное уничтожение любого лица, будь то политик, адвокат, представитель власти или общественности. Даже на людей с кристально чистой репутацией объявлялась охота, если за нее заплатили 7-10 тысяч долларов. Где брали факты? Из богатого воображения владельца издания.

Но на обычных «проплаченных материалах» дело не заканчивалось. Александр Рощин предлагал человеку, которого публично обливал грязью, восстановить свою репутацию. Иными словами, можно убрать все материала из свободного доступа, сделать историю своей жизни снова чистой и незапятнанной. Известна и цена такой репутации – 4-5 тысяч долларов. Однако это не весь доход, который Рощин получал с людей. Если публичное лицо вообще хотело исключить свои контакты с Рощиным, желало установить полный блок на свое имя и фамилию со стороны «Общей газеты», то эта услуга также была в прайсе издания. Всего за 7-10 тысяч долларов Рощин забывал о заказном лице. Но, как показывает практика, память у владельца газеты очень хорошая. Через некоторое время он снова брался за перо, если чернила были проплачены третьими лицами.

Полную версию расследования и разоблачения вы можете увидеть здесь http://pravda.info/news/152017.html.

 

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