Слушатели курской радиостанции станут «мобильными спасателями» с Tele2

Курск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил викторину «Мобильный спасатель» на радио «Курс». В ходе проекта слушатели узнают о новой услуге Tele2 «Перенос остатков» и получат приятные сувениры.

Проект Tele2 «Мобильный спасатель» стартовал на радиостанции «Курс» в Курске в начале марта и продлится до 17 марта 2017 года включительно. Принять участие в викторине может любой желающий – достаточно внимательно следить за прямыми эфирами с 15:00 до 16:00 на волне 103.7 FM.

После специального сигнала слушателям необходимо дозвониться на радио и ответить на вопросы ведущего, связанные с техникой пожарной безопасности, тарифами и услугами Tele2, а также с новой рекламной кампанией оператора. Каждым правильным ответом слушатель будет «выливать ведро воды» на минуты, SMS и гигабайты интернет-трафика, «сгорающие» у абонентов в конце месяца. Избежать «мобильных пожаров» можно благодаря новой услуге Tele2 «Перенос остатков».

О запуске уникальной на телекоммуникационном рынке услуге оператор объявил в конце января этого года. Впервые оставшиеся в конце месяца минуты, SMS и гигабайты не сгорают, а переносятся на следующий период. Предложение доступно абонентам Tele2, подключившимся или перешедшим на действующие тарифные планы «черной» линейки.

Сергей Чекунов, коммерческий директор филиала Tele2 в Белгородской и Курской областях:

«Несмотря на новшества, связанные со сменой коммуникационной платформы, мы остаемся верны своем главным принципам: быть честным оператором и создавать тарифы и услуги с максимально прозрачными условиями. Так, благодаря «Переносу остатков» каждый абонент Tele2 может почувствовать себя справедливым «мобильным спасателем», который ежемесячно доказывает – то, что оплачено, должно быть потрачено. В этом и есть новые, но в то же время хорошо знакомые нашим абонентам «другие правила».



