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Команда ЮЗГУ победила в региональном этапе "Всероссийской киберспортивной студенческой Лиги"

Сегодня, 11:39
Команда ЮЗГУ победила в региональном этапе
В минувшие выходные определился победитель регионального отборочного этапа "Всероссийской киберспортивной студенческой Лиги". За звание лучших бились геймеры из ЮЗГУ и сельхозакадемии, со счетом 3-2 победу празднует представители "Политеха". 15 апреля состоится матч, в котором команде ЮЗГУ предстоит сразиться с сильнейшим вузом Москвы за Победу в ЦФО. На кону - путевка в финал Лиги.
Напомним, на кону главный приз - 7 миллионов рублей. 

 

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