поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Курян призывают закрыть сезон зимней рыбалки

Сегодня, 11:53
Курян призывают закрыть сезон зимней рыбалки
Главный спасатель Курской области Иван Лунёв лично оценил состояние водоёмов. Во время рейда он побывал на реке Тускарь и озерах Стрелецкое и Ермошкино. Практически все реки вскрылись ото льда. Однако некоторых рыбаков это не остановило. Нашлись экстремалы, которые вышли на хрупкий ледяную поверхность в надежде на хороший поклёв. Однако после беседы с начальником курского МЧС рыбаки покинули опасный лед. 
Как отметили в спасательном ведомстве, последним вскрывается Стрелецкое озеро. Толщина ледяной корки здесь от 30 до 40 см, но поверхность уже рыхлая и появляются небольшие лужи. Курян призывают не выходить на лёд и не позволять детям играть у водоемов. Спасатели в свою очередь переведены на усиленное дежурство.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама