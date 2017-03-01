Курян призывают закрыть сезон зимней рыбалки

Главный спасатель Курской области Иван Лунёв лично оценил состояние водоёмов. Во время рейда он побывал на реке Тускарь и озерах Стрелецкое и Ермошкино. Практически все реки вскрылись ото льда. Однако некоторых рыбаков это не остановило. Нашлись экстремалы, которые вышли на хрупкий ледяную поверхность в надежде на хороший поклёв. Однако после беседы с начальником курского МЧС рыбаки покинули опасный лед.

Как отметили в спасательном ведомстве, последним вскрывается Стрелецкое озеро. Толщина ледяной корки здесь от 30 до 40 см, но поверхность уже рыхлая и появляются небольшие лужи. Курян призывают не выходить на лёд и не позволять детям играть у водоемов. Спасатели в свою очередь переведены на усиленное дежурство.