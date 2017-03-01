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В Курске и пригороде произошли три аварии с участием пассажирского транспорта

Сегодня, 12:39
В Курске и пригороде произошли три аварии с участием пассажирского транспорта
Чуть больше чем за сутки в Курске и пригороде произошли три ДТП с участием пассажирского транспорта. По информации Госавтоинспекции, первая авария зафиксирована около 7 вечера в Курском районе. Водитель ВАЗовской "десятки" двигался по трассе М-2 «Крым», при повороте налево в сторону деревни 1-я Моква допустил столкновение с автобусом ПАЗ. В аварии пострадал 30-летний пассажир легковушки, его доставили в больницу. Похожая авария произошла на следующий день, 4 марта, в Курске около 15 часов на улице Карда Маркса. Водитель «Киа Спектра» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в автобус «Лиаз». Травмы получила 79-летняя пассажирка автобуса. Около 20 часов водитель ПАЗа напротив  д. № 70/8 на улице Карла Маркса допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавшего с травмами доставили в 4-ю городскую больницу. 

 

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