4 марта в Курчатове водитель без прав сбил на переходе двух человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 8 вечера на улице Садовая. 41-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», не имея права управления, двигался со стороны Рыльска в сторону Курска. В пути следования он допустил наезд на переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов 40 и 46 лет. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали.



