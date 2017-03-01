поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

В Курчатове водитель без прав сбил на переходе двух человек

Сегодня, 12:44
В Курчатове водитель без прав сбил на переходе двух человек
4 марта в Курчатове водитель без прав сбил на переходе двух человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 8 вечера на улице Садовая. 41-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», не имея права управления, двигался со стороны Рыльска в сторону Курска. В пути следования он допустил наезд на переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов 40 и 46 лет. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама