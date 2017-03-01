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В Курске турнир "Высота 776" посетят Поветкин и Лебедев

Сегодня, 14:05
В Курске турнир
10 и 11 марта в Курске пройдёт 3-ий Международный турнир по Смешанным Единоборствам Памяти 6-ой роты 104-го гвардейского краснознамённого парашютно- десантного полка 76-ой Псковской Дивизии "ВЫСОТА 776". Соревнования состоятся в СКК. Вход для зрителей свободный. 10 марта с 10 до 17 проведут предварительные бои во всех возрастных и весовых категориях. 11 марта с 10 до 13 часов утроят бои за 3 место. В 13:00 официальное открытие Финальной части соревнований, бой за первое место, выступление Почётных гостей, среди которых боксеры Александр Поветкин, Денис Лебедев, бойцы Спецназа, ветераны боевых действий.  

 

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