В Курске турнир "Высота 776" посетят Поветкин и Лебедев

10 и 11 марта в Курске пройдёт 3-ий Международный турнир по Смешанным Единоборствам Памяти 6-ой роты 104-го гвардейского краснознамённого парашютно- десантного полка 76-ой Псковской Дивизии "ВЫСОТА 776". Соревнования состоятся в СКК. Вход для зрителей свободный. 10 марта с 10 до 17 проведут предварительные бои во всех возрастных и весовых категориях. 11 марта с 10 до 13 часов утроят бои за 3 место. В 13:00 официальное открытие Финальной части соревнований, бой за первое место, выступление Почётных гостей, среди которых боксеры Александр Поветкин, Денис Лебедев, бойцы Спецназа, ветераны боевых действий.