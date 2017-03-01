Почти 30 курян лишатся прав за пьяную езду

На курских дорогах задержали 27 пьяных водителей. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверки на трезвость с 3 по 5 марта. В ведомстве отметили, что ещё 15 водителей отказались пройти освидетельствование. Таких автолюбителей приравнивают к категории нетрезвых. 7 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.