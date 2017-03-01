поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

В Курской области нет угрозы подтопления жилых домов

Сегодня, 14:53
В Курской области нет угрозы подтопления жилых домов
За сутки на реках Курской области наблюдался подъем воды на 5-37 см. По оценке специалистов, этот показатель не является критичным и соответствует норме. Угрозы подтопления жилых домов нет - подчеркнули в спасательном ведомстве. На водоемах  продолжается разрушение ледяного покрова. Реки практически освободились ото льда, местами наблюдаются промоины. Контроль за паводковой обстановкой осуществляют оперативные штабы. Особое внимание в этот период уделяется гидротехническим сооружениям, контроль за их безаварийной деятельностью необходимо осуществлять до конца паводка.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама