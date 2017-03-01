В Курской области нет угрозы подтопления жилых домов

За сутки на реках Курской области наблюдался подъем воды на 5-37 см. По оценке специалистов, этот показатель не является критичным и соответствует норме. Угрозы подтопления жилых домов нет - подчеркнули в спасательном ведомстве. На водоемах продолжается разрушение ледяного покрова. Реки практически освободились ото льда, местами наблюдаются промоины. Контроль за паводковой обстановкой осуществляют оперативные штабы. Особое внимание в этот период уделяется гидротехническим сооружениям, контроль за их безаварийной деятельностью необходимо осуществлять до конца паводка.



