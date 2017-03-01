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Грабитель вырвал дверь магазина, привязав ее к машине тросом

Сегодня, 15:02
Грабитель вырвал дверь магазина, привязав ее к машине тросом
В полицию Рыльского района поступило сообщение о краже из магазина автозапчастей. Ночью неизвестный проник в павильон и похитил автотехнику на сумму более 200 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 32-летний местный житель. Злоумышленник проник в магазин, вырвав дверь подсобки автомобилем, зацепив тросом. Часть похищенного он собирался использовать для ремонта своего автомобиля, другую часть хотел продать. Однако сделать это мужчина не успел, поэтому у него изъяли все похищенные запчасти. Подозреваемый ранее не судим. На него заведено уголовное дело.

 

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