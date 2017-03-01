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В Курске 9 марта откроют первый эко-музей

Сегодня, 15:17
В Курске 9 марта откроют первый эко-музей
9 марта в Курске состоится открытие первого в нашем городе экологического музея. По словам организаторов, в программе — показ коллекций эко-театра моды Артура Браже, презентация новой коллекции эко-обуви, презентация нового проекта для бездомных животных «Экологически доступное жилье-кормушка для бездомных и обездоленных животных, кошек и собак» с необычным дизайном площадки. Запланирован и мини-концерт от известных творческих людей. Инициатором создания музея выступает дизайнер-модельер Артур Браже. Эко-музей расположится по адресу улица Ендовищенская, дом 8-а, (библиотека Академии госслужбы). Открытие 9 марта в 15 часов.

 

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