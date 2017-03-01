В Курской области утилизировали 8 тонн говядины с кишечной палочкой

Крупная партия некачественного мяса из Беларуси не попала на столы курян благодаря совместным действиям сотрудников правоохранительных органов и Россельхознадзора. Продукцию еще в феврале задержали полицейские в Рыльске. Мясо направлялось из белорусского города Барановичи в Курчатов. В автомобиле навалом перевозилось 128 четвертин говяжьих туш весом более 8 тонн. Как установили специалисты, были нарушены температурный режим и товарное соседство. Клейма на четвертинах частично отсутствовали и были нечитаемы. Кроме того, не были представлены сопроводительные документы. Говядину изъяли и отправили на исследование. В пробах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы. Установлено, что мясо не свежее и получено от убоя больных или переутомленных животных. Всю опасную говядину переработали в мясо-косную муку на утильзаводе.