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Специалисты Курскэнерго продолжают обучать детей основам электробезопасности

Сегодня, 17:05
Специалисты Курскэнерго продолжают обучать детей основам электробезопасности
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в текущем году продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. Важной частью этой работы являются уроки по электробезопасности, которые энергетики проводят в учебных заведениях региона с целью снижения риска возникновения несчастных случаев с участием детей на энергообъектах. Очередные два таких занятия прошли в начале минувшей недели в  ОБОУ «Лицей-интернат № 1г. Курска.  В них приняли участие  175 детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Ведущий специалист пункта тренировки оперативного персонала (ПТОП) Курскэнерго Елена Русанова рассказала школьникам об основных правилах поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами, объяснила значение предупреждающих знаков. 
Участники урока узнали, в частности, почему нельзя касаться опор линий электропередачи (ЛЭП), залезать на них и делать «селфи», рыбачить под ними; как вести себя, оказавшись в опасной зоне рядом с  оборванным электрическим проводом. Кроме того, они получили возможность примерить настоящую экипировку энергетика  –  боты, каску, перчатки.
Большой интерес у ребят вызвала практическая часть уроков, в ходе которой специалист Курскэнерго продемонстрировала им приемы реанимации пострадавшего на специальном манекене-тренажере «Гоша». Все желающие получили возможность самостоятельно освоить методику оказания первой помощипострадавшим.
Директор лицея-интерната Мария Моршнева поблагодарила  организаторов занятий, отметив их нужность и полезность.
«Такие тематические занятия  полезны и необходимы детям, – подчеркнула Мария Егоровна. – Ребята почерпнули для себя много полезной информации, которая поможет сохранить их здоровье».

 

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