Специалисты Курскэнерго продолжают обучать детей основам электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в текущем году продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. Важной частью этой работы являются уроки по электробезопасности, которые энергетики проводят в учебных заведениях региона с целью снижения риска возникновения несчастных случаев с участием детей на энергообъектах. Очередные два таких занятия прошли в начале минувшей недели в ОБОУ «Лицей-интернат № 1г. Курска. В них приняли участие 175 детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Ведущий специалист пункта тренировки оперативного персонала (ПТОП) Курскэнерго Елена Русанова рассказала школьникам об основных правилах поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами, объяснила значение предупреждающих знаков.

Участники урока узнали, в частности, почему нельзя касаться опор линий электропередачи (ЛЭП), залезать на них и делать «селфи», рыбачить под ними; как вести себя, оказавшись в опасной зоне рядом с оборванным электрическим проводом. Кроме того, они получили возможность примерить настоящую экипировку энергетика – боты, каску, перчатки.

Большой интерес у ребят вызвала практическая часть уроков, в ходе которой специалист Курскэнерго продемонстрировала им приемы реанимации пострадавшего на специальном манекене-тренажере «Гоша». Все желающие получили возможность самостоятельно освоить методику оказания первой помощипострадавшим.

Директор лицея-интерната Мария Моршнева поблагодарила организаторов занятий, отметив их нужность и полезность.

«Такие тематические занятия полезны и необходимы детям, – подчеркнула Мария Егоровна. – Ребята почерпнули для себя много полезной информации, которая поможет сохранить их здоровье».