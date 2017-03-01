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Истребители защитили курский аэродром от бомбардировки

Сегодня, 11:41
Истребители защитили курский аэродром от бомбардировки
Экипажи истребителей, дислоцированных под Курском, защитили аэродром от воздушного удара бомбардировщиков условного противника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. По легенде вражеские бомбардировщики попытались пересечь государственную границу и нанести авиаудары по важным военным объектам. После сигнала об обнаружении неопознанных воздушных судов, нарушивших условную границу, истребители произвели воздушную разведку, обнаружили самолеты-нарушители и вступили с ними в учебный бой. В ходе учения экипажи отработали ускоренную подготовку боевых машин к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет. В маневрах задействовали более 10 экипажей истребительной авиации, каждый из которых выполнил не менее шести вылетов.

 

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