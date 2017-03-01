На Северо-Западе выявили 10 случаев стихийной торговли

Представители администраций округов Курска совместно с сотрудниками МВД регулярно проводят рейды, цель которых – пресечение фактов несанкционированной торговли. Накануне такой рейд провели в Северо-западном микрорайоне по улицам Студенческая, Косухина, Майский бульвар, проспектам Клыкова и Дружбы. Как отметили в администрации Центрального округа, выявили десять случаев несанкционированной торговли цветами и продуктами питания – фруктами, овощами, консервами домашнего приготовления. По всем фактам составлены протоколы, их передадут в административную комиссию округа. Другое направление этой работы – контроль санитарного состояния территорий, прилегающих к торговым точкам. Только за первую неделю марта комиссией составлено 7 протоколов по фактам нарушения «Правил благоустройства» и выдано 28 предписаний руководителям объектов торговли с требованиями наведения должного санитарного порядка.