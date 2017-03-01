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В Курске полицейские в юбках соревновались в стрельбе

Вчера, 13:50
В Курске полицейские в юбках соревновались в стрельбе
В спорткомплексе «Динамо» состоялись соревнования среди сотрудниц органов внутренних дел Курской области по пулевой стрельбе, посвященные Международному женскому дню. В турнире приняли участие 82 женщины. Стрельбы проводятся каждый год и в очередной раз показали, что женщины наравне с коллегами мужчинами способны на высоком уровне обеспечить безопасность курян. В командном зачете первое место получила команда УМВД России по Курску, второе присуждено УМВД России по Курской области, третье место досталось ОМВД России по Рыльскому району. В личном зачете первое место заняла майор полиции Юлия Тяхина, начальник ПДН Северного отдела полиции.

 

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