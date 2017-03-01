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На должность мэра Курчатова переизбран Игорь Корпунков

Вчера, 14:40
На должность мэра Курчатова переизбран Игорь Корпунков
На внеочередном заседании Курчатовской городской Думы избран глава города. Им стал действующий мэр Игорь Корпунков. Впервые в городе атомщиков глава муниципального образования выбран по новой системе. Суть нововведения в том, что мэра выбирали не горожане, а депутаты – из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией. Всего на пост главы претендовали четверо кандидатов, представившие членам конкурсной комиссии свои программы социально-экономического развития Курчатова. По итогам полученных баллов в качестве основных претендентов Думе были предложены действующий глава города Игорь Корпунков и председатель Комитета образования Курчатова Сергей Рудаков. Большее число голосов получил Игорь Корпунков. Он возглавляет городе атомщиков с 2012-го года. По словам Корпункова, планов по развитию города много. Среди приоритетных задач – открытие кинотеатра во Дворце культуры, достройка автовокзала, решение вопроса о возобновлении работы городской бани, благоустройство городских территорий.

 

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