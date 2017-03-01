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Жителю Курска потребовалась помощь медиков после алкоконкурса

Вчера, 14:51
Жителю Курска потребовалась помощь медиков после алкоконкурса
В Курске в одном из развлекательных заведений во время конкурса молодой человек почувствовал себя плохо. Помощь ему понадобилась в ночь с 4 на 5 марта. Незадолго до инцидента в баре на улице Ленина шла развлекательная программа. Для одного из конкурсов были собраны две команды, которым предстояло участвовать в алкогольной эстафете. По имеющимся данным, под конец состязания один из участников стал терять сознание. Курянина вывели на улицу, к месту вызвали медиков. «Скорая» доставила 21-летнего курянина в отделение острых отравлений БСМП, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Молодому человеку оказали помощь, позже он пришел в себя.

 

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