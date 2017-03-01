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В Суджанском районе прокуратура нашла опасные игровые площадки

Вчера, 15:27
В Суджанском районе прокуратура нашла опасные игровые площадки
Прокуратура Суджанского района  установила нарушения при размещении и эксплуатации оборудования на детских площадках. В четырёх муниципалитетах установлены металлические горки и качели, изготовленные кустарным способом. При этом собственник игрового оборудования не известен. Кроме того, при проверке выяснилось, что в пяти детских садах также установлены металлические горки, изготовленные кустарным способом, и не имеющие сертификатов соответствия  безопасности. Эксплуатация таких конструкций не соответствует требованиям федерального законодательства об образовании и национальным стандартам. Прокурор Суджанского района потребовал у директоров пяти дошкольных организаций демонтировать горки. Главы муниципальных образований предостережены прокуратурой о недопустимости нарушений. 

 

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