Главный автоинспектор Курской области вручил цветы автоледи

Сегодня на Красной площади Курска автолюбители заметили несколько экипажей ДПС. На этот раз автоинспекторы прибыли не для проведения рейда, а для выполнения важной задачи. Начальник областного Управления ГИБДД Алексей Баланин лично поздравил курских автолюбительниц с 8 марта. Он вручил прекрасным дамам подарки и весенние цветы. Поздравление стало приятным сюрпризом для девушек-водителей. Алексей Баланин отметил, что женщины зачастую более внимательно и аккуратно ведут себя на дороге, совершая меньше правонарушений. Они всегда вежливы и радуют мужчин своей красотой. Добавим, что подобная акция прошла в Курчатове.