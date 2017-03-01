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Главный автоинспектор Курской области вручил цветы автоледи

Вчера, 17:07
Главный автоинспектор Курской области вручил цветы автоледи
Сегодня на Красной площади Курска автолюбители заметили несколько экипажей ДПС. На этот раз автоинспекторы прибыли не для проведения рейда, а для выполнения важной задачи. Начальник областного Управления ГИБДД Алексей Баланин лично поздравил курских автолюбительниц с 8 марта. Он вручил прекрасным дамам подарки и весенние цветы. Поздравление стало приятным сюрпризом для девушек-водителей. Алексей Баланин отметил, что женщины зачастую более внимательно и аккуратно ведут себя на дороге, совершая меньше правонарушений. Они всегда вежливы и радуют мужчин своей красотой. Добавим, что подобная акция прошла в Курчатове. 

 

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