26-летняя курянка пытается пробиться в реалити-шоу о выживании в тайге

26-летняя Карина Некрасова вслед за предпринимателем Павлом Глотовым готова испытать себя на выносливость в экстремальных условиях. Сотрудница регионального центра тестирования норм «Готов к труду и обороне» подала заявку на участие в реалити-шоу «GAME2: WINTER», суть которого — выживание неподготовленного человека в сибирской тайге. Таким образом, уже двое курян объявили о готовности сразиться за главный приз и симпатии зрителей. Теперь им предстоит пройти отбор и интернет-голосование. Карина признается, что огромный стимул для участия — это крупный призовой фонд — 100 миллионов рублей — и желание испытать себя. Суть проекта в течение девяти месяцев выжить в суровых условиях тайги по соседству с хищниками. С собой можно будет взять только самое необходимое — одежду, лекарства, питание на первое время. Вес груза не должен превышать 100 кг. За участниками будут следить 2000 камер. Каждый должен будет подписать бумагу, согласно которой родственники не будут иметь претензий к организаторам в случае травмы или даже гибели. У всех претендентов будет «тревожная кнопка», нажав которую человек сможет покинуть проект в течение часа. Если «выживших» окажется больше одного человека, то призовой фонд поделят между ними в равных долях. До 1 мая будет продлится интернет-голосование, на котором отберут 120 человек. Далее пройдет второй тур голосования, на котором останутся только 30 человек. Старта проекта 15 июня.



