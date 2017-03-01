поиск по сайту
 

Курское «Динамо» празднует первую победу в четвертьфинале Евролиги

Сегодня, 08:09
Курское «Динамо» празднует первую победу в четвертьфинале Евролиги
Курское «Динамо» одержало победу над французским «Буржем» в первой игре четвертьфинала Евролиги. Для подопечных Лукаса Мондело  матч на домашней площадке выдался не из лёгких.  3 периода подряд «бело-голубые» уступали гостям. Так, к началу третьей десятиминутки соперницы вырывались вперед на 15 очков.  Напряженная обстановка сохранялась до конца игры. Только в последней четверти курянки смогли вернуть преимущество. Однако противник, казалось, не собирался сдаваться и снова опережал. В последние 5 минут «динамовкам» удалось вырваться вперед. Итоговый счёт  - 76:71. Лучший результат показала Энджел Маккотри -  25 баллов, Ннемкади Огвумике набрала 22 очка, Мария Вадеева – 10. Теперь курянкам предстоит вторая встреча с «Буржем». Она пройдет 10 марта в гостях. Если «Динамо» одержит победу, то заработает путевку в «Финал четырёх».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама