Курское «Динамо» празднует первую победу в четвертьфинале Евролиги

Курское «Динамо» одержало победу над французским «Буржем» в первой игре четвертьфинала Евролиги. Для подопечных Лукаса Мондело матч на домашней площадке выдался не из лёгких. 3 периода подряд «бело-голубые» уступали гостям. Так, к началу третьей десятиминутки соперницы вырывались вперед на 15 очков. Напряженная обстановка сохранялась до конца игры. Только в последней четверти курянки смогли вернуть преимущество. Однако противник, казалось, не собирался сдаваться и снова опережал. В последние 5 минут «динамовкам» удалось вырваться вперед. Итоговый счёт - 76:71. Лучший результат показала Энджел Маккотри - 25 баллов, Ннемкади Огвумике набрала 22 очка, Мария Вадеева – 10. Теперь курянкам предстоит вторая встреча с «Буржем». Она пройдет 10 марта в гостях. Если «Динамо» одержит победу, то заработает путевку в «Финал четырёх».



