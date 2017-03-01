В ХМАО поставили контрафактные опоры, отмывая деньги

Журналисты «Без Цензуры» и других изданий расследуют факт растраты финансовых средств в ООО «Газпромнефть – Хантос». Главный подозреваемый – Михаил Черевко.

В прошлом году в течение пяти месяцев компания потеряла более 10 млн рублей. Деньги «отмывались» на объекте реконструкции (Приобское месторождение). Заказчик «принимал» невыполненные подрядчиками работы, ставил завышенные цены, вместо оригинальной продукции использовал контрафакт. Точные суммы ущерба пока озвучить нереально.

Часть капитала компании была выведена из ООО «Газпромнефть – Хантос» через екатеринбургское ООО «Уральский центр систем безопасности» («УЦСБ»). Заведовал движением денежных средств непосредственно г-н Черевко.

Группа компаний «ЭЛСИ», по мнению журналистов, потеряла не менее 9 млн рублей. Напомним, что «ЭЛСИ» – это аккредитованный поставщик ПАО «Газпром». Продукция компании запатентована, её легко найти в проектной документации, имеющейся по проекту реконструкции системы охраны ДНС-2 на Приобском месторождении в ХМАО.

Игнорируя приказ руководящего состава ООО «Газпромнефть – Хантос» 563 винтовые опоры «ЭЛСИ» были заменены на менее качественные. В частности, их оригинальные наконечники представляют собой цельные детали, отлитые по отработанным технологиям, а наконечники «аналогов» приварены к сваям, соответственно срок их эксплуатации значительно короче.

Формально ситуация такова, что виноватым в грязной истории получается начальник управления капитального строительства компании – Е. Картавцев. Именно он согласовал внесение изменений в проектную документацию, что позволило использовать отличные от согласованных конструкции и не выкупать их у «ЭЛСИ». Но лишь только г-ном Картавцевым суд не ограничится. Первый заместитель гендиректора ООО «Газпромнефть – Хантос» М. Черевко и руководитель общества С. Доктор также виноваты в том, что, имея официальные уведомления о неправомерности использования фальсифицированных опор для реконструкции ДНС-2, они закрыли на этот факт глаза.

По данным журналистов, к растратам и хищениям на Приобском месторождении причастны также некоторые сотрудники Управления корпоративной защиты ООО «Газпромнефть – Хантос». Им стало известно о поставках контрафактной продукции летом 2016 года, и они также не предприняли никаких действий к предотвращению её использования.



Источник: УРАЛ: факты и комментарии