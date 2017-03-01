Среди курских студентов выявят лучших музыкантов

Продолжается фестиваль «Студенческая весна Соловьиного края». Сегодня в Курском музыкальном колледже-интернате слепых этап объединит сразу два конкурса. В 14 часов начнется фестиваль оркестров и ансамблей. В нем примут участие большие коллективы музыкантов-инструменталистов и камерные ансамбли. В 17.00 эстафету подхватит «Рок-панорама». Свои таланты представят студенты различных учебных заведений Курска. 10 марта в 14.00 в музыкальном колледже-интернате слепых пройдет очередное конкурсное испытание для музыкантов - фестиваль инструментальной музыки. В нем примут участие коллективы вузов и ссузов Курска. Ожидается более 50 конкурсантов.