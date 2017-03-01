Курянам рекомендуют пить бутилированную или кипяченую воду

В Курской области - время весеннего половодья. Как правило, паводок влечет за собой подтопление территории жилых застроек, инженерной инфраструктуры, а также источников водоснабжения населения. Поэтому возрастают риски, связанные с возможным ухудшением качества воды в системах централизованного водоснабжения. Специалисты курского Роспотребнадзора призывают население на время паводка не пить водопроводную воду без предварительного кипячения. Также не стоит готовить пищу из такой воды. Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, лучше употреблять бутилированную воду.