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В Курской области снова устроят акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Сегодня, 08:30
В Курской области снова устроят акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
В Курской области снова устроят акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Она стартует с 13 марта. Организаторы планируют привлечь жителей региона к противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Полицейские проведут беседы с молодежью, в которых поднимут и такие вопросы, как помощь уже больным наркоманией людям. Практика последних лет показала, что подобные акции приносят хороший результат при тесном взаимодействии сотрудников полиции и жителей. Каждый курянин может принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью». Имеющуюся информацию о потребителях или распространителях наркотиков надо сообщить по круглосуточному телефону доверия: 8 (4712) 36-15-49.

 

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