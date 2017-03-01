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С должников – автовладельцев взыскали почти 1,5 млн. руб.

Сегодня, 11:34
С должников – автовладельцев взыскали почти 1,5 млн. руб.
Курские приставы продолжают проводить рейды по парковкам торговых центров, в ходе которых с помощью «Мобильного розыска» проверяют автотранспорт и выявляют должников. Только в феврале сотрудники ведомства проверили 11,5 тысяч машин. Владельцы 407 автомобилей оказались должниками по исполнительным производствам. Они могли погасить задолженность на месте. Таким образом удалось взыскать 1 миллион 300 тысяч рублей, а это штрафы, налоги, страховые взносы, коммунальные платежи, алименты, кредиты. 32 должника не захотели оплачивать имеющуюся задолженность, поэтому приставы наложили арест на принадлежащие им автомобили. Если долг не будет погашен, арестованные транспортные средства уйдут с молотка. Также приставы еженедельно устраивают рейды совместно с сотрудниками ГИБДД. Таким образом с автомобилистов взыскали около 200 тысяч рублей, арестованы  18 машин.

 

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