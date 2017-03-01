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В Курске полицейские побывали в неблагополучных семьях

Сегодня, 12:37
В Курске полицейские побывали в неблагополучных семьях
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних Сеймского отдела полиции Курска посетили неблагополучные семьи. Такие визиты позволяют обследовать условия проживания семьи и отношения между супругами, родителями и детьми. В ходе рейда полицейские побывали в 15 семьях, где воспитываются несовершеннолетние дети. Правоохранители провели беседы по профилактике употребления алкогольных напитков и преступности. По фактам выявленных правонарушений составлены 5 административных протоколов. В дальнейшем будет решаться вопрос о трудоустройстве нескольких родителей и прохождения ими медицинского лечения от алкогольной зависимости. На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 1300 семей.

 

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