Курянка, сжигая сухую траву, чуть не спалила себя и соседей

Жительница поселка Тёткино преподнесла себе в Международный женский день весьма неприятный подарок. Она устроила пожар, который перекинулся на соседние участки, угрожая хозпостройкам. Курянка решила навести порядок и приступила к сжиганию травы на огороде. Пламя быстро перешло к соседям. Как сообщили в МЧС, на помощь прибыли пожарные и добровольцы. Им удалось быстро ликвидировать возгорание, поэтому ущерба пламя не нанесло. Однако женщине придется заплатить штраф: на нее составили административный протокол. Напомним, за проведение неконтролируемых палов травы и разведение костров ближе 50 метров от строений грозят предупреждение или штраф. Гражданам придется заплатить от тысячи до полутора тысяч рублей, должностным лицам– от 6 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам – 150-200 тысяч. Женщина из Тёткино стала первым жителем Курской области, наказанным в 2017 году за сжигание сухой травы.