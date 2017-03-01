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Курская область покинула первую десятку экологического рейтинга

Сегодня, 17:00
Курская область покинула первую десятку экологического рейтинга
Обнародован экологический рейтинг субъектов России по итогам прошедшей зимы, его составила общественная организация «Зеленый патруль». Десятку лидеров возглавила Тамбовская область, на 2-м месте – Алтай, на 3-м — Алтайский край. Затем идут Чувашия, Москва, Ульяновская и Белгородская области. Курская область находится на 12-й позиции рейтинга, в числе экологически благополучных регионов. Напомним, по итогам 2016 года соловьиный край находился на 10-м месте. В замыкающей десятке оказались Бурятия, Еврейская автономная область, Иркутская, Курганская, Оренбургская, Тверская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области.

 

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