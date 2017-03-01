Артур Браже презентовал эко-дом для бездомных животных

Сегодня в Курске открылся экологический музей. Его экспонаты – изделия из вторичного сырья от эко-дизайнера Артура Браже. На церемонии открытия он представил новую весеннюю коллекцию одежды для женщин из половой тряпки и бечевки. Сам же модельер предстал перед публикой в костюме из одноразовой скатерти. Эти и другие наряды теперь смогут посмотреть бесплатно все желающие. Как отметил дизайнер, он лично будет проводить экскурсии по пятницам и субботам.

Кроме того, модельер презентовал новый проект: «На улице столько бездомных кошек и собак, что им даже иногда негде прилечь. Мы представляем проект доступного жилья для таких животных. Кормушки созданы из экологичных материалов – упаковки от клея и утеплителя». Браже пояснил, что это жилище очень мобильно, любое животное может не только поесть и переночевать там, но и выбрать своим домом. Кроме того, модельер презентовал новый проект: «На улице столько бездомных кошек и собак, что им даже иногда негде прилечь. Мы представляем проект доступного жилья для таких животных. Кормушки созданы из экологичных материалов – упаковки от клея и утеплителя». Браже пояснил, что это жилище очень мобильно, любое животное может не только поесть и переночевать там, но и выбрать своим домом.

На открытие музея пришло немало курян. Среди них был и художник Олег Радин, в подарок он принес свою картину. Посетить музей можно по адресу Ендовищенская, 8а (библиотека Академии госслужбы).