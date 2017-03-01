поиск по сайту
 

Курское «Динамо» попытается добыть путевку в Финал четырех Евролиги

Сегодня, 08:00
Курское «Динамо» попытается добыть путевку в Финал четырех Евролиги
Сегодня курское «Динамо» проведет вторую игру четвертьфинальной серии Евролиги. Подопечные испанского специалиста Лукаса Мондело на выезде встретятся с французским «Буржем». В первом матче четвертьфинала бело-голубые с трудом добыли победу со счетом 76:71. Если сегодняшний поединок закончится триумфом «Динамо», то наш клуб получит путевку в Финал четырех самого престижного турнира в Европе. В случае поражения командам предстоит еще одна встреча, она пройдет в Курске.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама