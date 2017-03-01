Курское «Динамо» попытается добыть путевку в Финал четырех Евролиги

Сегодня курское «Динамо» проведет вторую игру четвертьфинальной серии Евролиги. Подопечные испанского специалиста Лукаса Мондело на выезде встретятся с французским «Буржем». В первом матче четвертьфинала бело-голубые с трудом добыли победу со счетом 76:71. Если сегодняшний поединок закончится триумфом «Динамо», то наш клуб получит путевку в Финал четырех самого престижного турнира в Европе. В случае поражения командам предстоит еще одна встреча, она пройдет в Курске.