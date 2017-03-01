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Курской школе присвоили имя погибшего в Крыму сотрудника ФСБ

Сегодня, 08:02
Курской школе присвоили имя погибшего в Крыму сотрудника ФСБ
Администрация Курска удовлетворила ходатайство коллектива школы №48 о присвоении учреждению имени Романа Каменева – подполковника ФСБ, погибшего в августе прошлого года в Крыму при исполнении служебных обязанностей. Погибший – начальник подразделения спецназначения УФСБ по Курской области Роман Каменев похоронен на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны в Курске. Награждён Орденом Мужества посмертно. В мэрии отметили, что в школе №48 ведётся большая патриотическая работа. Там действуют два музея: 118-го штурмового авиационного полка и музей «Мы помним вас, ребята!», посвящённый героям, погибшим при исполнении служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Особое место здесь займёт экспозиция памяти Романа Каменева.

 

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