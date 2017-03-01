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Два курских бренда попали в национальный рейтинг

Сегодня, 08:03
Два курских бренда попали в национальный рейтинг
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России», являющиеся составителями ежегодного Национального туристического рейтинга, провели новое масштабное исследование, чтобы выявить наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды. Опрос проводился в феврале. Исследователи обработали более тысячи анкет жителей всех регионов России. В итоге в топ-100 туристических брендов России вошли 2 из  Курской области. Это мемориальный комплекс «Курская дуга» и Курская магнитная аномалия.

 

 

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