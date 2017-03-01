В Глушковском районе из реки вытащили труп мужчины

Вечером 9 марта в Глушковском районе из Сейма вытащили труп мужчины. Как сообщили в региональном МЧС, трагедия произошла возле села Самарка. Как рассказал начальник отдела ГИМС Владимир Потанин, местные жители видели мужчину, который шел по тонкому льду. «Рыхлая тонкая корка не выдержала, и курянин провалился под лёд. Спасти мужчину не удалось. Личность, год рождения и место регистрации погибшего устанавливаются», — отметил Потанин. Тело утонувшего нашли в 10 метрах от берега. Его вытащили водолазы.