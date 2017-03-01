В Солнцевском районе вынесли приговор бывшему полицейскому за смертельное ДТП

Состоялся суд над бывшим начальником изолятора временного содержания ОМВД России по Солнцевскому району. Его признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть человека. Эта авария произошла 3 октября 2016 года. Бывший полицейский сел нетрезвым за руль свеого автомобиля «Фольксваген Пассат». На трассе в 5 километрах от поселка Солнцево он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗовской "копейкой". 57-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. Виновник ДТП в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами руки и ноги был доставлен в больницу. Суд приговорил бывшего полицейского к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен на три года водительских прав.