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Курская таможня задержала тонну контрафактных колготок

Сегодня, 12:15
Курская таможня задержала тонну контрафактных колготок
Курские таможенники возбудили в отношении индивидуального предпринимателя  два дела об административных правонарушениях по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Как пояснили в ведомстве, бизнесмен подал электронную декларацию на партию товара - женские колготки и носки, маркированные товарным знаком «LIGHT & WHITE», производства одной из украинских трикотажных фабрик. Однако таможенники выявили, что на упаковке целой партии колготок и носков были незаконно размещены товарные знаки гонконгской компании и кипрской фирмы. Вес контрафактной продукции потянул на тонну. По делам об административных правонарушениях проводится расследование. 

 

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