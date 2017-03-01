Курская таможня задержала тонну контрафактных колготок

Курские таможенники возбудили в отношении индивидуального предпринимателя два дела об административных правонарушениях по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Как пояснили в ведомстве, бизнесмен подал электронную декларацию на партию товара - женские колготки и носки, маркированные товарным знаком «LIGHT & WHITE», производства одной из украинских трикотажных фабрик. Однако таможенники выявили, что на упаковке целой партии колготок и носков были незаконно размещены товарные знаки гонконгской компании и кипрской фирмы. Вес контрафактной продукции потянул на тонну. По делам об административных правонарушениях проводится расследование.



